Tiago Gouveia: «Olhar para a classificação é um erro enorme»

Tiago Gouveia está cedido pelo Benfica oa Estoril e tem sido uma das figuras principais do plantel. O extremo projetou o encontro com o Santa Clara, à semelhança do técnico Ricardo Soares , e apontou o caminho a seguir para evitar a despromoção."Olhar para a classificação é um erro enorme, não o podemos fazer. Temos de olhar para nós, saber as nossas qualidades, explorar os defeitos do adversário e temos de dar tudo. Nesta fase da época não podemos facilitar e temos de entrar com tudo", começou por referir o avançado, sublinhando: "As semanas de trabalho têm corrido muito bem. Mesmo com os resultados menos bons, a equipa tem feito semanas interessantes, intensas e com qualidade. Vai ser um jogo em que temos de estar confiantes e vamos obter um bom resultado."