Tiago Gouveia sem limitações

Boa notícia para Nélson Veríssimo! Tiago Gouveia está recuperado, já treinou sem qualquer tipo de limitação e, por isso, deve estar apto para a visita do Estoril ao Portimonense, agendada para domingo. Se for chamado, o extremo de 21 anos deverá ser titular. Gouveia, recorde-se, falhou os dois últimos jogos devido a lesão no ombro direito.