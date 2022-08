Tiago Gouveia: «Veríssimo é bom treinador»

Tiago Gouveia, de 21 anos, trocou o Benfica pelo Estoril – empréstimo até final da época – um caminho que Nélson Veríssimo também percorreu. O extremo admite que houve influência do treinador. "O facto de o mister estar aqui ajudou na minha decisão. É um bom treinador e acredito muito que vai levar o Estoril a alcançar os objetivos", atirou o jogador no flash-interview, apontando as metas para a época: "No início a permanência e se conseguirmos sempre olhar para cima não nos custa nada e só nos faz bem".Quanto ao jogo, Tiago Gouveia aponta o mérito coletivo: "Sentimento de felicidade e dever cumprido. Neste início de época, há sempre alguma indefinição e fazemos a análise mais durante o jogo do que antes. Dois golos marcados, zero sofridos. Fizemos um excelente trabalho".