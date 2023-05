Tiago Santos eleito melhor Jogador Jovem da Liga em abril

O lateral direito Tiago Santos foi eleito pelo Sindicato de Jogadores como Melhor Jovem da 1ª Liga no mês de abril.O defesa do Estoril, recentemente apontado como potencial reforço do Benfica para a próxima época, participou em três jogos durante o mês passado e esteve em particular destaque quando fez uma assistência para golo no 3-0 dos canarinhos ao Santa Clara.Tiago Santos somou 12,81% dos votos, seguido por João Neves, do Benfica, com 12,45%, e por Diogo Costa (FC Porto), que conquistou 12,40% das preferências.O defesa do Estoril está, aos 20 anos, a cumprir a primeira época no escalão principal e tem sido um dos destaques dos canarinhos, que na última jornada venceram o Arouca, por 2-0, e com esse resultado carimbaram a permanência na 1ª Liga.Eis os vencedores do prémio Melhor Jovem da Primeira Liga, nos meses anteriores:Agosto/setembro: Gonçalo Ramos (Benfica)Outubro: António Silva (Benfica)Novembro/dezembro: Trincão (Sporting)Janeiro: João Mário (FC Porto)Fevereiro: Jota Silva (Vitória SC)Março: Florentino Luís (Benfica)