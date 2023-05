Tiago Santos não quer falar do futuro: «O foco é agora acabar esta época e depois logo penso»

O lateral direito Tiago Santos, do @estorilpraiasad , recebeu no Estádio António Coimbra da Mota o prémio de Melhor Jovem de abril da Primeira Liga, atribuído pelo @sjpf_pt .



Anselmo, em representação do Sindicato, entregou o troféu ao defesa de 20 anos.https://t.co/LNe7bBavOS — Sindicato dos Jogadores (@sjpf_pt) May 25, 2023

Tiago Santos, lateral direito do Estoril, recebeu esta quinta-feira o prémio Melhor Jovem do mês de abril pelo Sindicato dos Jogadores. No momento da entrega da distinção, o lateral dos canarinhos defendeu que conquista individual é também mérito da equipa."Estou muito feliz por este reconhecimento. Agradeço também à equipa porque isto, no fundo, é um prémio coletivo", disse o lateral, ao Sindicato dos Jogadores. Na mira do Benfica para 2023/24 , Tiago Santos considera que individualmente a sua época no Estoril foi positiva e aponta agora o foco aos jogos que restam, antes de pensar no seu futuro. "Acho que foi uma boa temporada. Não podia ter pedido melhor. Agora o foco é acabar esta época e depois logo penso [no futuro]", rematou o camisola 62 dos canarinhos.Em termos coletivos, Tiago defende que esta não foi uma temporada fácil mas que as metas da equipa foram alcançadas. "Não foi uma época fácil, mas no fim das contas conseguimos garantir o objetivo principal da equipa", completou.