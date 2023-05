Tiago Santos: «Tento não pensar no futuro»

Tiago Santos voltou a estar em bom plano e no final foi considerado o homem do jogo mas evitou falar na possível transferência para clubes de outra dimensão pois tem sido associado ao Benfica: "Tento não pensar no futuro e fazer o meu trabalho no dia-a-dia." Já em relação ao jogo, o lateral não teve dúvidas em relação à justiça do triunfo. "A equipa merecia terminar este ciclo com uma vitória e estamos de parabéns", resumiu, concordando que fez uma boa época: "Sem dúvida foi uma temporada espacial para mim. Foi a minha época de estreia em competições profissionais e estou muito feliz."

Do lado do Marítimo, o médio Rúben Marques lamentou a derrota: "Estou muito feliz pela estreia. Agradeço esta oportunidade. O resultado não foi o que queríamos mas estamos focados nos dois próximos jogos."