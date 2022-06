Titouan Thomas vem mais tarde

O plantel do Estoril começa amanhã os exames médicos, mas no grupo ainda não vai estar o médio Titouan Thomas, que só deve chegar a Portugal a meio da semana. O francês, que pertencia aos quadros do Lyon mas nunca alinhou na equipa principal, vai assinar por três temporadas com o Estoril, segundo notícia de um site especializado no clube francês.

Assim, o único reforço presente nos dias reservados aos exames médicos será Rodrigo Martins, extremo contratado ao Mafra, da 2ª Liga.