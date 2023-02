Veríssimo deixa mensagem aos adeptos do Estoril: «Ficarão para sempre no meu coração»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nelson Veríssimo (@coach.nverissimo)

A SAD do Estoril confirmou, em comunicado oficial, a notícia dada em primeira mão por Record: Nélson Veríssimo já não é o treinador. Já esta tarde, o técnico deixou uma mensagem nas redes sociais na qual se dirigiu a todos no clube da Linha, agradecendo à direção da SAD, todo o staff, equipa técnica e jogadores e demonstra um especial carinho pelos adeptos."Para os adeptos. O futebol é sobretudo para vós. O Estoril é um clube com uma cultura especial, os seus adeptos merecem o melhor e ficarão para sempre no meu coração", escreveu Nélson Veríssimo.Também confirmado está o nome de Ricardo Soares como favorito da SAD para ocupar o lugar mas, segundo apurámos, o acordo com o antigo técnico do Gil Vicente ainda não está fechado.