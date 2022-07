Nélson Veríssimo chegou à conclusão de que precisa de mais um defesa-central. A lesão de Lucas Áfrico no ligamento cruzado do joelho esquerdo, que impedirá o defesa de estar apto para o arranque do campeonato, aumenta esta necessidade. O plantel conta ainda com Bernardo Vital, Volnei e o reforço Pedro Álvaro para a posição de central.