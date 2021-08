António Xavier e Rodrigo Valente estão prestes a ser oficializados como reforços do Estoril. O extremo e o médio têm tudo acertado com o emblema canarinho e vão assinar por três temporadas.





António Xavier é um jogador com muito passado na Liga Bwin, tendo já representado o Marítimo, o P. Ferreira e o Tondela. Já Rodrigo Valente, médio que, até aqui, pertencia aos quadros do FC Porto e que até fez a pré-época ao serviço dos dragões, vai ter agora a primeira experiência no principal escalão do futebol português.No caso de Rodrigo Valente, refira-se que o FC Porto mantém 50% do passeo do médio.