Xavier já treinou mas condicionado

O plantel do Estoril treinou no Estádio António Coimbra da Mota e com uma boa notícia para o técnico Bruno Pinheiro: Xavier esteve no relvado e já tocou na bola. Embora ainda a trabalhar condicionado, a presença do extremo perto do grupo revelou que os exames a uma lesão muscular numa coxa não revelaram a gravidade temida pelos canarinhos. Assim, Xavier até pode recuperar para domingo e ser convocado para a visita ao Portimonense, jogo para o qual o Estoril não conta com o extremo Chiquinho, suspenso.