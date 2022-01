Xavier: «São esses jogos que dão mais vontade de dar o nosso melhor»

O Estoril visita o Vitória e pode, se não pontuar, ser ultrapassado na tabela pela equipa da cidade berço. Os canarinhos estão no 6.º lugar, com 25 pontos, apenas mais um do que o conjunto orientado por Pepa.O extremo Xavier conhece bem o estádio onde vai jogar pois é natural de Guimarães e fez toda a formação no Vitória. Por isso, não tem dúvidas em relação ao que o Estoril vai encontrar, mesmo com o adversário desfalcado devido a alguns casos de Covid-19."Esperamos um jogo difícil, num estádio difícil mas são esses os jogos que nos dão mais vontade de dar o nosso melhor e, se possível, trazer os 3 pontos de Guimarães", comentou o extremo, de 29 anos.