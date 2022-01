Rui Pedro Silva: «Queremos dar continuidade ao momento que atravessamos»

Depois de ter vencido o Belenenses SAD na passada quinta-feira, o Famalicão defronta o P. Ferreira neste domingo. Na antevisão do encontro, Rui Pedro Silva reconheceu que o facto de a equipa ter pouco tempo de preparação dificultou a preparação do jogo, mas vincou que os seus jogadores estão preparados para dar uma boa resposta."Vamos ter um Famalicão preparado para o jogo. Queremos dar continuidade ao momento que atravessamos, temos um método de trabalho e queremos manter as vitórias. Esse é o nosso objetivo. Sabemos que os dias de descanso são decisivos para o jogo, acho ingrato os jogadores terem uma semana de paragem por causa do surto, termos uma semana de preparação e depois termos três jogos numa semana. Compreendemos que o futebol não pode parar, mas ao mesmo tempo é injusto porque humanamente difícil. No entanto, temos capacidade para minimizar a situação e estarmos preparados para o jogo", começou por dizer.Assumindo que tem confiança em todos os jogadores no plantel e que as baixas que possa ter (Riccieli está castigado) não o preocupam, o técnico recusou a ideia de que o facto de o clube ter terminado a 1ª volta fora da zona de descida seja muito importante: "A confiança vem com os pontos e a classificação, mas o mais importante foi termos conseguido a vitória no último jogo. Ainda para mais sendo a primeira vitória em casa"O técnico analisou também o adversário deste domingo. "O P. Ferreira vem de resultados muito positivos e está, provavelmente, no melhor momento da sua época. Vamos ter um Paços muito forte e com intenção de vir aqui discutir o jogo", asseverou, concluindo com uma análise àquilo que são os objetivos para o futuro: "A nossa equipa coloca muita exigência sobre si mesma, logo não está satisfeita com o que atingiu. Isto é muito benéfico para nós porque a cada dia queremos conquistar mais. Não quero olhar para o que aconteceu no passado, mas sim projetar o futuro. Os adeptos são muito exigentes e queremos melhorar sempre de ano para ano. A nossa exigência vai ser essa, queremos estabelecer um projeto e uma base que seja estável todos os anos".O embate entre Famalicão e P. Ferreira está agendado para as 18h30 deste domingo.