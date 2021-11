Uma vida a sentir o amor de perdição

Não são tantos assim os jogadores que se podem gabar de terem vestido a camisola do clube do coração. E menos ainda aqueles que o fizeram durante toda a vida. Carlos Fonseca, também conhecido por Talocha, foi um desses casos raros. Nascido e criado em Vila Nova de Famalicão, chegou ao clube por quem sempre torceu numas captações, passou pelos iniciados, juvenis e juniores, até que um dia, antes de um jogo em Paços de Ferreira, a ausência de jogadores abriu-lhe a porta da equipa principal. E, até ao fim da carreira, de lá só saiu durante um ano, para um empréstimo ‘forçado’ ao U. Leiria.





"Nunca quis deixar o meu Famalicão. Fui emprestado ao U. Leiria uma época e quase que fui empurrado para lá. Passou rápido e ainda bem. Mas sempre tive muitos convites para sair. E alguns deles bons convites. O meu interior, o coração, é que dizia sempre para ficar", contou Carlos Fonseca, agora com 56 anos, ele que ainda é um dos jogadores com mais jogos (75) pelo Famalicão na 1ª Liga, juntamente com Luís Vasco. E, garante, há outro registo sem igual que deixou no clube. "Também acho que tenho o recorde de mais cartões vermelhos vistos. E mesmo a nível nacional…", brincou o ex-lateral, que se considerava um jogador "forte em todos os aspetos"."Não gostava de perder, mesmo quando jogávamos às cartas. No futebol, a lógica era a mesma. Nunca tivemos boas equipas em Famalicão, mas sempre tivemos grandes equipas, de pessoas com crer e vontade de ganhar", lembrou Talocha, que também cumpriu o sonho de capitanear o emblema famalicense: "Foi um orgulho muito grande. Até porque era uma equipa à minha imagem, com garra e muita vontade. Sempre dei tudo por esta camisola", vincou.O passado de Carlos Fonseca no futebol fez crescer no filho João o ‘bichinho’ da bola. E a história tem algumas semelhanças, já que o Talocha mais novo também começou a carreira no Famalicão e aí jogou durante 13 épocas. Seguiram-se passagens por Vizela, Boavista, Atromitos (Grécia), Riga FC (Letónia) e, atualmente, Gil Vicente, onde é peça importante na equipa de Ricardo Soares. "O futebol de hoje é muito diferente, não há a garra de antigamente. Sinceramente não me revejo muito. E, por isso, nem consigo falar de futebol com o meu filho", diz Carlos Fonseca.O futebol para Carlos Fonseca já acabou há alguns anos, mas o amor pelo Famalicão permanece e, sempre que pode, marca presença nas bancadas do Estádio Municipal. Apesar da fase menos positiva, acredita que a equipa de Ivo Vieira vai dar a volta por cima. "Gosto muito de ver este Famalicão jogar. Só falta ali qualquer coisa para a equipa embalar. Há muito valor e vamos chegar lá mais acima na tabela", frisou, lembrando que o Famalicão merece andar entre os grandes: "É um clube de topo, com adeptos fiéis e que vão a todo o lado."