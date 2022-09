Riccieli e o regresso de João Pedro Sousa ao Famalicão: «Trouxe de volta a confiança»

O regresso de João Pedro Sousa ao Famalicão marca o reencontro do técnico com alguns jogadores que já estavam no plantel aquando da sua primeira passagem pelo Minho (entre 2019 e 2021). Um desses casos é Riccieli, defesa-central que se mostrou satisfeito por poder voltar a trabalhar com aquele que foi o seu primeiro treinador em solo europeu."O míster João Pedro Sousa é um treinador que eu já conheço e que me ajudou muito a mim e ao Famalicão na sua primeira passagem pelo clube. Chegou com as portas abertas e está tudo tranquilo. Tivemos tempo para trabalhar o que estávamos a fazer de menos bem e melhorámos muita coisa. Sinto que ampliámos as nossas ambições, o míster mostrou que podemos disputar todos os jogos para ganhar", explicou o defesa-central, que recusou ainda a ideia que tenha uma responsabilidade acrescida nesta fase por já ter trabalhado com o treinador: "O míster deixa as ideias dele bem claras, os jogadores que estão a trabalhar com ele pela primeira vez dizem-me que têm entendido tudo a 100 por cento. Não é um fardo para mim ter de mostrar a esses jogadores o que o míster pretende, a mensagem é passada de uma forma clara."O defesa-central, capitão de equipa, fez ainda a antevisão do jogo com o Boavista, agendado para domingo. "Vai ser um bom jogo, a equipa deles está confiante mas a nossa também está com a chegada do novo míster. Ele tem trabalhado bem com o plantel e trouxe-nos de novo a confiança. Ele tem conversado com o grupo e estamos confiantes para fazermos um bom jogo e conseguirmos os três pontos", rematou.