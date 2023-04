Viagem aos tempos do verde Famalicão

Era de verde e branco que o Famalicão se vestia aquando da sua fundação, em 1931. À altura, vivia nos arredores da então vila minhota o abastado Armando Lima, tio de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto. Armando gostava de ver futebol, mas as viagens para o Porto eram morosas. Viu no Famalicão uma oportunidade de matar saudades do seu FC Porto e, em 1938, propõe a oferta de camisolas, desde que estas fossem azuis e brancas. O Famalicão aceitou.

São histórias como esta que estão contadas no livro ‘A História do Vila Nova - 85 Anos do FC Famalicão’, publicado em 2016, pelo escritor Jorge Reis-Sá, um orgulhoso famalicense. "Não há nenhum documento que comprove que o Famalicão é uma filial do FC Porto. Há sim o mito urbano, devido à mudança de camisolas", afirma, a Record, o autor da obra, explicando a relação especial do líder portista com o clube. "O primeiro jogo que o Pinto da Costa viu ao vivo foi do Famalicão. Ele estudava nas Caldinhas, perto da cidade. Ainda hoje se lembra da equipa principal do Famalicão, tem uma relação próxima com o clube por isso."

Jorge Reis-Sá assistiu à subida do Famalicão à 1ª Liga na década de 90. Após quatro anos entre os grandes, seguiu-se uma travessia de 25 anos até ao regresso à 1ª Liga. "O livro acaba quando nós estávamos a subir à 2ª Liga, em 2016, com o Daniel Ramos. Com a entrada do investidor no Famalicão e com a criação da SAD, começa a ser habitual, com tudo o que tem de bom e mau, o sucesso que o clube está a ter."



Escritor garante que não há nenhum documento que comprove que o ‘Fama’ é uma filial do FC Porto





Amor ao Campo dos Bargos



Para além do livro sobre a história do Famalicão, Jorge Reis-Sá escreveu também ‘Campo dos Bargos: O Futebol ou a Recuperação Semanal da Infância’. Campo dos Bargos é o antecessor do atual Estádio Municipal de Famalicão.



"Falo da minha ligação ao campo e ao clube. A casa dos meus avôs fica a 300 metros do campo. Quando o Quinito era treinador eu ia ver os treinos. Quando o Abel Braga era o treinador, nos anos 90, ia com o clube na camioneta ver os jogos fora. Ainda hoje falo com o Abel Braga, ele lembra-se do miúdo que ia no autocarro."



O Famalicão planeia a construção de um novo estádio, e Jorge Reis-Sá quer voltar às origens. "Não gosto de arenas, catedrais e estádios - gosto de campos. E gostava muito que o novo campo fosse Campo Municipal dos Bargos."





Num confortável 9º lugar, o Famalicão prepara-se para assegurar a 5º época seguida na 1ª Liga, mais uma do que nos anos 90. "Na altura houve sobretudo um investimento político, havia um presidente da AG que tinha outras ambições. Quando o apoio desapareceu, o Famalicão caiu no distrital, dez anos depois. Agora há um projeto com alicerces fundos", diz Jorge Reis-Sá, irmão de Pedro Reis-Sá, diretor de comunicação do ‘Fama’.