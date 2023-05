Famalicão embala ao ritmo deste DJ

Auscultadores nos ouvidos, computador e mesa de mistura prontos a serem utilizados e o público a vibrar com a música que vai sendo tocada. Podíamos estar a falar da atuação de um qualquer DJ numa discoteca, mas aqui o foco são as performances do DJ Diogo Fonseca no Estádio Municipal de Famalicão.

Natural da cidade minhota, Diogo, atualmente com 33 anos, começou por explicar como se deu o início desta parceria. "Eu já colaborava com o Famalicão há alguns anos em festas e em eventos maiores, mas, nesta temporada, passei a ser o DJ do clube nos jogos em casa. Duas horas antes do início do apito inicial já estamos no estádio prontos para receber a nossa massa adepta, que pode escolher as músicas que quer ouvir", referiu, dando ênfase ao quão desafiante é colocar os adeptos no espírito certo para os jogos: "Tentamos passar essa emoção para os adeptos, queremos que eles façam parte do espetáculo. Sentir a bancada a vibrar é uma sensação única, ainda para mais com adeptos fervorosos como os do Famalicão".

Assumindo que o facto de trabalhar no clube foi positivo no sentido de ganhar mais visibilidade em termos de carreira, Diogo Fonseca vincou ainda que esta parceria tem um sabor especial por ser adepto do Famalicão. "Acompanho o clube desde que era criança, vinha cá ver os jogos quando estávamos nas divisões inferiores. Sempre que há uma paixão por trás, como esta que eu tenho pelo Famalicão, é completamente diferente. Sinto ainda mais a vibração dos adeptos e é ótimo ver que estamos todos a remar para o mesmo lado", rematou.

O Famalicão entra na 31ª jornada do campeonato no 7º lugar e com fortes possibilidades de lutar por uma vaga europeia. De forma natural, o DJ do clube encara esta realidade com bastante entusiasmo. "A época está a correr muito bem, nas últimas jornadas temos estado sempre perto dos lugares que dão acesso às competições europeias. Isso é muito bom para o nosso clube e o nosso sonho é chegar lá", frisou, acrescentando ainda que, do ponto de vista pessoal, seria um grande feito poder passar música numa partida de calibre europeu: "Seria o concretizar de um sonho ter uma equipa internacional a jogar no nosso estádio. Acredito que seja um jogo memorável e espero que possa acontecer já na próxima temporada. Seria um grande feito para todos os famalicenses."Estando tão próximo do terreno de jogo, é normal que Diogo vá criando uma certa relação com os elementos do clube, nomeadamente os jogadores. "É engraçado, antes dos jogos faço uma publicação no Instagram e identifico os jogadores. Há sempre atletas que escolhem as músicas que mais gostam e eu faço questão de as passar no aquecimento. O Cádiz, o Colombatto e o Gustavo Sá são dos que mais pedem e é bom haver esta interação entre os nossos protagonistas e o resto das pessoas do clube", vincou, visivelmente orgulhoso.