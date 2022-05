Adrián Marín: «Em Portugal mostrei novamente quem sou»

Figura de destaque na temporada do Famalicão, onde esteve por empréstimo do Granada, Adrián Marín não esconde a sua satisfação pelo ano que viveu em Portugal.





"A experiência foi maravilhosa. Quando pensei em vir para cá não esperava que as coisas acontecessem da forma que aconteceram. Desfrutei muito da experiência e estou muito feliz, não só pelo país, pelas pessoas, mas também pelo clube e por todos os que nele trabalham, que são fantásticos. Voltei a ter a confiança da equipa técnica, do clube e dos meus colegas, senti-me importante por ter os minutos de jogo que tive. Voltei a ter boas sensações e sinto que, em Portugal, mostrei novamente quem sou”, começou por dizer o espanhol ao portal Goal.

Destacando o seu primeiro golo, no caso frente ao Tondela, e o jogo contra o Estoril, que permitiu que o Famalicão garantisse a permanência, como os melhores momentos que viveu, Marín deixou muitos elogios ao campeonato português: “Esta é uma Liga que, quando se vê da Espanha ou do exterior, não se considera como uma das cinco principais europeias, mas fiquei surpreendido pela positiva. Há muito talento aqui e, apesar de ser um campeonato físico, todos os jogadores são, de forma geral, talentosos e jovens que querem dar o salto na carreira. São jogadores com muita vontade e determinados. É um campeonato muito complicado e competitivo".

De resto, Marín foi perentório quando questionado se está preparado para dar um salto para outro patamar. “Vejo-me preparado, penso que mostrei isso mesmo. Mostrei que precisava desta continuidade de minutos para voltar a mostrar o jogador que sou. Acho que sempre estive preparado, só precisava de ter todos estes minutos de jogo”, vincou, destacando depois os jogos contra os grandes: “Com o Benfica, por exemplo, perdemos em casa, mas conseguimos um empate na Luz. Para além do resultado, senti-me muito bem por conseguirmos competir contra um clube que joga bom futebol na Champions e que é um dos melhores do país. As equipas portuguesas e o campeonato não são levados em consideração, mas quando se joga contra eles percebe-se o nível que têm. O FC Porto tinha um grupo forte na Liga dos Campeões, mas podia ter passado, tal como mostrou depois com a Lazio na Liga Europa. Juntamente com o Sporting, são equipa de um nível altíssimo”.

O jogador espanhol concluiu elegendo o melhor companheiro de equipa e dando ênfase ao carinho que sente por Toni Martínez, jogador do FC Porto. “O Simon Banza teve um ano magnífico, fez muitos golos e é um atacante de topo. Penso que pode a oportunidade de dar o salto porque está preparado. Por outro lado, em termos adversários, é impossível não destacar o Toni Martínez, com quem cresci no Valencia e no Villarreal. Também jogou no Famalicão e teve um grande ano, agora está no FC Porto e desejo-lhe o melhor. Espero que volte a ser protagonista e que volte a marcar os golos a que nos habituou”, rematou.