Aléx Millán é reforço do Famalicão e chega cedido pelo Villarreal

Aléx Millán vai ser reforço do Famalicão na próxima época. O acordo entre os minhotos e o Villarreal, clube detentor do passe do avançado espanhol, está fechado, sendo que o dianteiro, de 22 anos, também já deu o 'sim' à mudança para Portugal.A transferência será a título provisório, com um empréstimo de um ano, mas que pode tornar-se definitiva, caso o Famalicão decida acionar a opção de compra de que vai ficar detentor.Alex Millán, refira-se, já está em Portugal e já fez exames médicos, pelo que será uma questão de tempo até ser apresentado como reforço dos minhotos.Depois de uma época na Bélgica, ao serviço do Union SG, Millán é novamente cedido, agora para Portugal.