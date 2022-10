Álex Millán: «Estou tranquilo, sei que os golos vão chegar»

O Famalicão deu um pontapé na crise ofensiva que vinha vivendo com a goleada frente ao Boavista, mas ainda não foi nesta ocasião que Álex Millán, avançado dos minhotos, se estreou a marcar pelo clube. Mesmo assim, o jogador espanhol mantém-se tranquilo."Estou tranquilo, sei que os golos vão chegar. Até há uma semana só tínhamos marcado um golo, frente ao Boavista fizemos mais do que até então. Esse é o caminho a seguir e estou calmo porque sei que vou marcar. O importante é que a equipa marque", vincou o camisola 9, que explicou ainda que esta confiança se manifesta também a nível coletivo: "A equipa está bem e motivada pela última vitória. Temos de continuar neste caminho e tentar conquistar sempre os três pontos. Vitória sobre o Boavista? Precisávamos de uma mudança em relação às primeiras jornadas, estamos a trabalhar bem e acreditamos que este pode ser um ponto de viragem para nós. Queremos competir pelos três pontos em todos os jogos, a equipa está bem a nível físico e mental".Dando ênfase ao facto de o Famalicão querer continuar a somar pontos para olhar "mais para cima em termos de classificação" e elogiando a forma como João Pedro Sousa entendeu os jogadores, Millán perspetivou ainda o encontro desta segunda-feira com o Arouca. "Vai ser um jogo difícil, o Arouca é muito forte a jogar em casa. Têm uma equipa compacta, são agressivos a nível defensivo e no ataque têm jogadores que atacam bem o espaço. Mesmo assim, estamos com vontade de disputar o jogo para conseguirmos os três pontos", reiterou.