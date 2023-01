Álex Millán rescinde com o Famalicão e volta ao Villarreal

Terminou antes do previsto a passagem de Álex Millán pelo Famalicão. De acordo com informações recolhidas por que já havia noticiado esta possibilidade , o avançado espanhol acertou, esta quinta-feira, a rescisão de contrato com os minhotos e prepara-se para regressar ao Villarreal, clube pelo qual estava cedido ao conjunto português.Chegado ao Minho no início da temporada, o avançado nunca se conseguiu impor e despede-se com apenas dois golos apontados em 17 encontros. Perante este cenário, o Famalicão, que até tinha opção de compra pelo passe do atleta no final da temporada, facilitou a saída do jogador. Millán deve agora ser integrado na equipa B do Villarreal de forma a colmatar a iminente saída de Arana. De resto, este 'resgate' do 'submarino amarelo' está também relacionado com a necessidade de encontrar soluções ofensivas para a sua formação secundária.Tal como afirmou João Pedro Sousa na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, embate no qual já não contará com Millán, o mercado de transferências irá trazer novidades para o sector ofensivo, até porque Puma Rodríguez e Théo Fonseca ainda se encontram a recuperar de lesões graves.