A espera chegou ao fim e Alex Nascimento foi finalmente apresentado como reforço do Famalicão. A notícia da chegada do defesa-central há muito que circulava, mas esta terça-feira, após cumprir a quarentena obrigatória para quem viaja do Brasil, a oficialização foi concretizada.





Pertencente aos quadros do Santo, Alex Nascimento chega a Famalicão cedido precisamente pelo 'Peixe', num acordo que contempla opção de compra.À chegada, o jogador revelou-se entusiasmado. "É um sonho que estou a cumprir. Quando surgiu a oportunidade de atuar no Futebol Clube de Famalicão não pensei duas vezes", apontou, aos meios do clube.