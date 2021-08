Alex Nascimento já chegou ao Famalicão

Alex Nascimento já está em Famalicão e neste momento só falta saber se será hoje anunciado oficialmente.





O defesa-central de 22 anos vem para reforçar a equipa de Ivo Vieira e por empréstimo do Santos até ao final da época 2021/22.Alex Nascimento começou a sua formação no São Paulo, passou ainda pelo Fluminense e está no Santos desde 2019, tendo cumprido 18 jogos pela equipa principal nos dois últimos anos.