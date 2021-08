Alex Nascimento no Famalicão: o sonho, a ajuda de Jesualdo e a influência de Lucas Veríssimo

Alex Nascimento foi apresentado como reforço do Famalicão, esta terça-feira, e, nas primeiras declarações como jogador dos minhotos, revelou estar a cumprir um sonho.





"É um sonho que estou a cumprir. Quando surgiu a oportunidade de atuar no Futebol Clube de Famalicão não pensei duas vezes. Espero dar o meu melhor", disse, aos meios do clube.Aos 22 anos, o jovem defesa-central chegou à Europa, mas não esquece o que ficou para trás, como, por exemplo, as lições que teve com Jesualdo Ferreira. "Foi o professor que me lançou nos profissionais. Tive grandes ensinamentos passados por ele e que trouxe comigo até aos dias de hoje", lembrou.No Santos, clube pelo qual chegou cedido ao Minho, Alex Nascimento teve oportunidade de fazer parceria com Lucas Veríssimo, defesa-central que, confessa, é uma inspiração."Fez o eixo da defesa comigo no Santo e é um jogador em quem me espelho bastante", confidenciou.