Alex Nascimento reconhece valia do FC Porto: «Eles são muito bons»

O Famalicão saiu derrotado do Estádio do Dragão e o defesa Alex Nascimento não escondeu o desagrado pela derrota. "O sentimento que fica é de tristeza apesar de ter sido uma semana muito difícil com muitos companheiros com Covid e lesionados. A nossa intenção era manter a proposta de jogo, mas infelizmente não foi possível conseguir o que pretendíamos para este jogo. É é o futebol, a vitória não veio mas vamos trabalhar para manter a equipa no rumo em que estava. Estávamos há cinco jogos sem perder e agora é seguir este nosso trabalho porque as coisas vão melhorar para nós. É levantar a cabeça e seguir em frente", disse o jogador do Famalicão em declarações à Sport TV.Apesar da desilusão pela derrota, Alex Nascimento não poupou elogios ao rival. "A equipa do FC porto é muito qualificada. No primeiros minutos ainda conseguimos neutralizar, mas eles são muito bons, marcaram e conseguiram ampliar a vantagem", admitiu o defesa.