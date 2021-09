Alex Nascimento: «Quando cheguei ao Famalicão realizei um sonho de criança»

Alex Nascimento foi uma das novidades no onze do Famalicão para o jogo com o Marítimo. O central cedido pelo Santos estreou-se a titular e a verdade é que não podia estar mais feliz.

“Sempre sonhei jogar na Europa e quando cheguei ao Famalicão realizei um sonho de criança. Entrar a titular num jogo difícil diante do Marítimo foi muito especial, principalmente por não sofrermos golos pela primeira vez na época”, salientou o defesa, em declarações à sua assessoria, acreditando que esse dado vai dar mais confiança à equipa.

A nível individual, Alex Nascimento acredita que fez um bom jogo. “Gostei do meu desempenho, mas nada disso seria possível sem o empenho da equipa. Fui bem recebido e quero continuar a ajudar”, disse.