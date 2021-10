Alex sofreu estiramento e está em dúvida

Se a ausência de Simon Banza, homem-golo dos famalicenses, é um dado adquirido para o embate da Allianz Cup frente ao Sporting, a disponibilidade do central Alex Nascimento é nesta fase um ponto de interrogação. Substituído por lesão durante a partida diante do Santa Clara, que terminou com a primeira vitória da turma de Ivo Vieira na Liga Bwin, os exames médicos revelaram que o brasileiro de 22 anos sofreu um estiramento muscular do quadricípite direito, pelo que a sua utilização no jogo de terça-feira parece pouco provável. Riccieli deve render o habitual titular no eixo da defesa.

Entretanto, o plantel optou por não fazer a viagem de retorno a Vila Nova de Famalicão após o regresso dos Açores, tendo treinado já ontem em Lisboa.