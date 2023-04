Alexandre Penetra: «Ainda acreditamos e estamos vivos»

Alexandre Penetra foi o autor do único golo do Famalicão na derrota () frente ao FC Porto, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal."Fizemos um bom jogo no global. A entrada em jogo não foi a melhor, o FC Porto dominou mais, mas regaimos bem e até conseguimos o empate. Acho até que acabamos a primeira parte um pouco por cima do FC Porto", começou por dizer o lateral, continuando: "Na segunda parte, o único lance de perigo do FC Porto deu golo, procuramos responder e ainda acreditamos e estamos vivos.Temos de ser um pouco mais eficazes, definir melhor na frente e conseguir anular o ponto forte do FC Porto, que é quando tem a bola. Mas vai ser um jogo bem disputado e acredito que podemos chegar lá, fazer um golo e empatar a eliminatória."