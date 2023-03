Alexandre Penetra: «Benfica acaba por matar o jogo no último minuto»

Alexandre Penetra salientou a boa exibição do Famalicão na deslocação ao estádio da Luz, palco onde os minhotos saíram esta sexta-feira derrotados pelo Benfica (0-2), em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin.





Em declarações aos microfones da BTV, o defesa do Famalicão lamentou a falta de eficácia da equipa nas oportunidades de golo que dispôs para visar a baliza de Vlachodimos. "Foi um jogo difícil, num campo difícil mas penso tivemos jogo do início ao fim. O Benfica conseguiu concretizar as oportunidades que teve. Nós na primeira parte tivemos algumas e podíamos ter feito golo. Logo a seguir ao Benfica marcar lembro-me de um cabeceamento do Moura. O Benfica acaba por matar o jogo no último minuto", atirou.Formado no Benfica, Penetra não esconde ser "especial" defrontar as águias, mas diz-se "focado" no Famalicão. "Sim, é especial mas é passado. Neste momento estou focado no Famalicão e creio que assim vamos conseguir os nossos objetivos", terminou.