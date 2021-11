Alexandre Penetra chamado pela primeira vez aos sub-21

Em grande nível neste início de época do Famalicão, Alexandre Penetra viu o seu trabalho ser recompensado e foi convocado por Rui Jorge para os próximos jogos dos sub-21. Desta forma, o defesa-central estreia-se em convocatórias do referido escalão, isto depois de já ter representado os sub-15, sub-16 e sub-18.O jovem assume-se assim como opção para os embates com o Chipre, agendados para 12 de novembro (16h00 de Portugal continental, mais duas horas no Chipre, local onde se vai realizar a partida) e para 16 de novembro, no Estádio S. Luís (Faro), pelas 20h15.Na presente temporada, Alexandre Penetra, de 21 anos, soma dois golos em 11 jogos realizados.