Alexandre Penetra: «Queremos começar a 2.ª volta da melhor forma possível»

O Famalicão aproveitou o facto de se comemorar o Dia Mundial da Educação nesta terça-feira para visitar a Escola Secundária D. Sancho I, estabelecimento de ensino do concelho de Vila Nova de Famalicão. O clube minhoto fez-se representar pelos jogadores Alexandre Penetra e Rúben Lima e pelo team manager Chico.À margem do evento, no qual os temas em destaques foram marketing, merchandising e redes sociais, Alexandre Penetra apontou baterias ao jogo com o Estoril no próximo fim-de-semana. "A equipa está focada no jogo de domingo. Queremos continuar com as boas exibições e somar os três pontos para que possamos começar a 2ª volta da melhor forma possível", disse o jovem aos meios do clube.Defesa-central de origem, Alexandre Penetra tem sido utilizado como lateral-direito. Na presente temporada soma dois golos em 18 partidas.