Alexandre Penetra: «Sabemos que temos muito a melhorar»

Alexandre Penetra lamentou que o Famalicão não tivesse conseguido marcar e voltar ao jogo no segundo tempo, após a derrota com o Sp. Braga "Na 1.ª parte não entrámos bem no jogo, não conseguimos fechar o jogo do Sp. Braga e não tivemos bola. Foi um período difícil. Na 2.ª parte, podíamos ter entrado no jogo se tivéssemos conseguido chegar ao golo. Não conseguimos e depois o 3-0 acabou com o jogo", começou por referir o defesa dos famalicenses à Sport TV."Sabemos que temos muito a melhorar, mas a reação que tivemos na 2ª parte foi positiva. Temos de corrigir o que fizemos menos bem e agarrarmo-nos ao que fizemos bem, começando já a pensar no próximo jogo", acrescentou.