Alexandru Dobre apresentado como reforço do Famalicão

Eis o primeiro reforço do Famalicão neste mercado de transferências. Trata-se de Alexandru Dobre, extremo romeno que chega por empréstimo do Dijon e que assinou até ao final da temporada. O negócio contempla uma opção de compra cujo valor não foi divulgado.Nas primeiras declarações com a camisola dos minhotos, o jogador, de 24 anos, não escondeu a ambição com que encara este projeto. "Estou muito feliz por ter assinado pelo FC Famalicão. Sei que é uma equipa com jogadores com muita qualidade e estou ansioso por mostrar as minhas qualidades. Sou um jogador técnico, rápido e gosto de fazer golos e assistências. É desta forma que tentarei ajudar a equipa a alcançar os objetivos", referiu. Com esta contratação, os famalicenses começam assim a resolver o problema de falta de opções ofensivas, isto na medida em que Puma Rodríguez e Théo Fonseca recuperam de lesões graves e Álex Millán deixou o plantel e regressou ao Villarreal.Na presente temporada, Dobre soma apenas três jogos disputados, mas, em 2021/22, fez nove golos em 29 encontros.