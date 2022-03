Amarildo deixa o o Famalicão e ruma ao Náutico

Em 14 jogos pela equipa sub-23, Amarilda apontou cinco golos.

Depois de meia época ao serviço do Famalicão, Amarildo está de saída do clube minhoto. O avançado, de 23 anos, rescindiu com o 'Vila Nova' e prepara-se para ser reforço do Náutico.O jogador, que realizou um jogo pela equipa principal, recorreu às redes sociais para se despedir. "Ter a oportunidade de jogar na Europa foi uma experiência única na minha vida e sou grato por tudo o que vivi nesses 6 meses aqui no Famalicão! Entrei em campo na partida contra o Porto pela Liga Portugal e senti-me muito privilegiado em dividir aquele espaço com grandes atletas. Além disso, pude balançar as redes e ajudei a equipa a 'brigar' por boas colocações na Liga Revelação! A experiência, as amizades que fiz e os momentos que passei em Portugal com certeza ficarão marcados para sempre na minha memória. Sou eternamente grato a todos que fizeram parte disso! Aos torcedores, me despeço com a cabeça erguida e sabendo que dei o meu melhor a todo o momento. Mais uma vez, muito obrigado!", podia ler-se no Instagram do jovem.