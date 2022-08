Amor de perdição servido a dobrar: Márcio Sousa divide-se entre as funções de motorista do Famalicão e bombeiro

Apesar de o Estádio Municipal de Famalicão e o quartel dos Bombeiros Voluntários da cidade distarem de apenas 500 metros, a verdade é que há uma pessoa capaz de ‘encurtar’ ainda mais essa distância. E não, não falamos de superpoderes: Márcio Sousa é nada mais nada menos do que o motorista do autocarro do clube e bombeiro voluntário na corporação local.Adepto de longa data do clube, Márcio não hesitou em agarrar a oportunidade que surgiu em 2019."Percebi que o clube queria adquirir um autocarro e então tratei de fazer a formação para ser motorista de transportes públicos. No fim, expliquei a elementos do clube que queria ser motorista do Famalicão e, após as entrevistas, acabei por ficar com essas funções", começou por referir a, descrevendo depois quais as suas atividades em concreto no ‘Vila Nova’: "Transporto a equipa principal e, há cerca de dois anos, comecei a acompanhar também os sub-23. Para além disso, quando não estou a exercer a função de motorista ajudo no que for necessário". Entre a azáfama dos jogos, Márcio apresenta-se com toda a dedicação também no quartel. "Tornei-me bombeiro voluntário em 1994 e aqui fiz-me homem. Auxilio em incêndios, casos de doença súbita, acidentes de viação... temos de estar preparados para tudo", assegurou.No fim de contas, as duas atividades acabam por se complementar: "Nos bombeiros transportamos muitas vezes pessoas doentes e isso obriga-nos a ter uma condução muito segura. Isso ajuda-me no Famalicão, já que transportar 30 pessoas é uma grande responsabilidade."Apesar de o Famalicão ter começado o campeonato com uma derrota, tal facto não tira confiança a Márcio Sousa para a temporada 2022/23. "As expectativas passam por lutar sempre pela vitória, no fim queremos ter a melhor classificação possível. Nos anos anteriores houve alguma frustração por termos ficado a poucos pontos das nossas pretensões, que eram as competições europeias, mas tentaremos alcançar esse objetivo já nesta época", disse, elogiando o trabalho que vem sendo feito pela direção de Miguel Ribeiro. Por seu lado, os desejos no que aos bombeiros diz respeito são outros: "As pessoas que estão aqui são inexcedíveis e não são suficientemente valorizadas pela sociedade e pelo Estado. É lamentável, mas é o que temos e continuamos com a nossa missão."Apesar de as atividades de motorista e de bombeiro lhe tirarem muito tempo, Márcio ainda arranjou espaço para voltar a estudar. "Em 2020 desafiaram-me a obter uma formação académica superior e eu disse que sim porque sou uma pessoa ambiciosa e sempre gostei de aprender. Nesse mesmo ano fui para o Instituto Superior de Saúde, em Amares, fazer o curso técnico superior de Proteção Civil e Socorro. Acabei o curso neste mês de julho e adquiri muitos conhecimentos que vou pôr em prática enquanto bombeiro", referiu com orgulho.