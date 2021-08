Ao fim de quatro anos e meio, Anderson diz adeus ao Famalicão. O avançado vai rumar à China para reforçar o Beijing Guoan, tal como Record adiantou em primeira mão, e utilizou as redes sociais para se despedir do clube.





Num vídeo emotivo, o brasileiro passou em revista todos os momentos com a camisola dos minhotos, juntando-lhe uma mensagem."Quatro anos e meio. Difícil dizer adeus a um clube que me acolheu como família, onde conheci pessoas que levo para toda a minha vida.É difícil escrever sobre este clube mas tenho a certeza que serei mais um a torcer por todo o sucesso Vou mas parte de mim fica com vocês. Obrigado FC clube de Famalicão", escreveu.