André Ricardo quer um lugar no Famalicão: «Estou focado em aproveitar a oportunidade»

Depois de impressionar pela equipa de Sub-23, sendo até considerado o melhor jogador da última Liga Revelação, André Ricardo conquistou um lugar na pré-época do Famalicão. No entanto, a intenção do médio não é parar por aqui. O foco é ir mais longe e conquistar um lugar no plantel na época que se avizinha, objetivo no qual o criativo está totalmente empenhado.





"Neste momento estou focado em aproveitar esta oportunidade e procurar demonstrar o que sou ao mais alto nível. Quero ter a verdadeira oportunidade de continuar na equipa e jogar o maior número de jogos possível e ter o rendimento desejado", referiu o criativo, prometendo trabalhar "todos os dias" para atingir estes objetivos e para "corresponder quando o clube necessitar".Com a possibilidade de se fixar no patamar mais alto no horizonte, André Ricardo não esconde que está a viver um autêntico sonho de criança. "É especial. Desde pequeno que estou focado nestes objetivos e é muito bom chegar aqui e ter a oportunidade de os concretizar. Sabe muito bem", assumiu o médio, em declarações aos meios oficiais do clube.Autor de 12 golos em 24 jogos na época passada, André Ricardo explicou o que pode acrescentar. Caracterizando-se como um jogador "irreverente", o criativo explicou também que gosta de "desequilibrar" e de "fazer jogar os colegas". "Sou também muito comunicativo e daí estar sempre ligado ao jogo e querer contribuir ao máximo", acrescentou.