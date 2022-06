André Simões é o primeiro reforço do Famalicão para 2022/23

ÇÕ /



é õ é o primeiro reforço para a nova época

? Sabe mais em https://t.co/ztxeE6bO2y



? #vilanovameuamor #amordeperdicao pic.twitter.com/PPABDPKUUo — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) June 2, 2022

O Famalicão anunciou esta quinta-feira André Simões como primeiro reforço para a temporada 2022/23, num contrato válido por três épocas.O médio de 32 anos, que em Portugal já passou por FC Porto, Padroense, Leixões, Santa Clara e Moreirense, representava o AEK Atenas desde 2015."Tenho o objetivo de ajudar o clube a alcançar as metas que se propõe atingir. Tem um projeto com uma grande ambição e com o qual me identifico, pois sou um jogador que gosta de dar tudo e que pretende acrescentar sempre algo à equipa", começou por dizer aos meios do clube.E prosseguiu: "Sei que o Estádio Municipal está sempre bem composto. Os adeptos adoram o clube e teremos de dar tudo em campo para receber a generosidade deles", rematou.Recorde-se que ontem o Famalicão também anunciou a renovação do treinador Rui Pedro Silva