André Simões: «Não quero ser mais do que ninguém, venho para ajudar»

André Simões foi confirmado como reforço do Famalicão esta quinta-feira e já prestou as primeiras declarações como jogador dos minhotos. Aos meios do clube, o médio explicou o que o fez aceitar o convite e deixou também a garantia de que será mais um para ajudar."O meu objetivo é ajudar o clube a chegar aos objetivos. Foi esta ambição do projeto que me convenceu. Identifico-me com o que me foi apresentado e acho que devíamos deixar de lado o objetivo pessoal e olhar para o coletivo, para fazer um ano em grande.""Tenho visto o futebol português. Sou um apaixonado por futebol e gosto de ver o nosso campeonato. Acho que está cada vez mais competitivo, cada vez mais no detalhe. As equipas jogam melhor, os treinadores têm vindo a acrescentar muito. A nível tático, tem sido um campeonato bastante bom.""Sempre me entreguei muito. Gosto de dar tudo, independentemente do estatuto. Não sou mais do que ninguém. Quero vir ajudar, acrescentar e dar tudo o que tenho. Tudo o que temos é fruto do que damos. Temos de dar primeiro ao clube e aos adeptos para depois sermos retribuídos com paixão.""O estádio está sempre bem composto. As indicações que me deram foram bastante positivas. Assim que me apresentaram o projeto e tomei conta destas boas indicações, não hesitei. Tive um momento para pensar junto da família, mas mais do que razões financeiras foi o projeto."