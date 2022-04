Apanha-bolas recebeu assistência médica ao ser atingido por painel pontapeado por adeptos do Famalicão

O Conselho de Disciplina da FPF multou o Famalicão num total de 1.961 euros devido ao comportamento incorreto do público no jogo de Portimão, do qual os minhotos saíram derrotados por 1-0.A situação mais gravosa custou 1.400 euros aos famalicenses, tendo em conta que um apanha-bolas recebeu assistência médica no estádio devido a "um ferimento ligeiro", ao ter sido atingido por um painel publicitário pontapeado por adeptos visitantes. Os mesmos, refere o mapa de castigos do CD da FPF, arremessaram duas garrafas de água para o terreno de jogo, tendo uma delas atingido o lateral-direito do Portimonense, Fahd Moufi. Esse episódio valeu multa de 561 euros aos minhotos.O CD confirma ainda o jogo de suspensão aplicado a Riccieli, por ter visto o 9.º cartão amarelo na Liga.