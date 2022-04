Apanha-bolas vale multa de 281 euros ao Famalicão

Os castigos de Gustavo Assunção e de Diogo Figueiras não foram as únicas más notícias para o Famalicão referentes ao jogo com o Gil Vicente. Assim, o clube minhoto vai ter de pagar 281 euros de multa devido ao "comportamento incorreto" de um dos seus apanha-bolas, que, segundo o mapa de castigos da Liga, retardou o recomeço da partida durante a 2ª parte."Aos 21 minutos da 2ª parte um apanha-bolas do FC Famalicão retardou a reposição de bola em jogo, atirando a bola para longe do local de reinicio. Facto verificado pelo Delegado da Liga, mas em simultâneo comunicado pelo Sr. Árbitro ao Delegado da Liga", podia ler-se no comunicado.Do mesmo jogo resultou uma coima de 449 euros para o Gil Vicente devido ao mau comportamento dos seus adeptos.