Aposta em jovens dos sub-23 sem continuidade no Famalicão

Sendo certo que o Famalicão já lançou vários jovens dos sub-23 na equipa principal nesta época, a verdade é que essa mesma aposta não tem tido continuidade.





Enquanto Benny, Amarildo (já deixou o clube) e Abdul Ibrahim só disputaram um minuto cada um, Geovani (82 minutos) e Pablo (207 minutos) têm já uma maior utilização. No entanto, a dupla não joga pela equipa principal desde agosto e novembro, respetivamente. Do lado oposto, André Ricardo começou a época na equipa principal, mas já foi utilizado nos sub-23.O casos de maior sucesso em termos de aposta nos jogadores dos sub-23 são, por ventura, Luiz Júnior e Alexandre Penetra. O guarda-redes ganhou o lugar a Zlobin e Vaná a meio da época passada, isto depois de ter começado 2020/21 na Liga Revelação. O defesa-central, por seu lado, ganhou o lugar no plantel principal no início desta temporada, isto depois de uma época inteira nos sub-23.