Banza volta à titularidade no ataque do Famalicão

Depois de cumprir um jogo de castigo, em virtude de ter sido expulso nos Açores, Simon Banza está de volta às opções de Ivo Vieira. O avançado franco-congolês, melhor marcador dos minhotos na presente temporada, é assim um reforço de peso para a receção ao Vizela.

Autor de sete golos em sete jogos, Banza tem sido a figura maior do Famalicão na presente temporada e será uma ferramenta importante para atacar a segunda vitória consecutiva no campeonato. Com o regresso do dianteiro, Bruno Rodrigues deve voltar ao banco.