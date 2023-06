Batubinsika de regresso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após uma época emprestado ao Maccabi Haifa, Dylan Batubinsika está, ao que tudo indica, de volta ao Famalicão.

O defesa-central, de 27 anos, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais, sinal de que o emblema israelita não exerceu a opção de compra que ficou definida no acordo estabelecido entre os dois clubes há alguns meses. “Foi um ano incrível para mim. Agradeço à família ‘Maccabi’, do fundo do meu coração, por ter feito parte desta época histórica. Nunca vou esquecer os adeptos, a atmosfera e todo o amor que recebi”, escreveu o jogador, isto num ano em que o Maccabi Haifa foi campeão israelita.

O francês tem contrato até 2025 com o Famalicão, pelo que nas próximas semanas irá perceber-se se o central ficará no plantel ou voltará a sair.