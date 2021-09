Batubinsika gera expectativa

Depois de ter falhado o último jogo devido a uma lesão muscular, Dylan Batubinsika continua em dúvida para a partida do Famalicão frente ao Moreirense. Caso o francês recupere, Ivo Vieira terá uma decisão importante a tomar, já que Alexandre Penetra deixou boas indicações com o Sporting. No plano oposto, Heriberto Tavares ainda necessita de algumas semanas para recuperar da intervenção cirúrgica de que foi alvo.