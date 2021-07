O Famalicão estará muito próximo de assegurar os serviços de Dylan Batubinsika, defesa-central que pertence aos quadros do Antuérpia. De acordo com a imprensa belga, as negociações entre as partes estão muito adiantadas, pelo que fumo branco pode acontecer a qualquer momento.





No Minho, o franco-congolês, de 25 anos, prepara-se para reencontrar Ivo Rodrigues, de quem foi colega de equipa nas últimas épocas.Ligado ao Antuérpia há quatro temporadas, clube ao qual chegou proveniente do Paris Saint-Germain, Dylan Batubinsika está prestes a partir para uma nova aventura.