Bendita loucura a de quem ama assim

“Bendita loucura”. A frase é repetida vezes sem conta pelos ‘Famaboys’, claque do Famalicão, mas podia muito bem ser o lema de vida de Nuno Rodrigues. Aos 26 anos, este adepto famalicense é apaixonado pelo clube da terra desde que se conhece. Um amor que tenta demonstrar das mais variadas formas, mas que tem o expoente máximo no espólio de camisolas que detém. Ao todo, são 39.

“Comecei a guardar as camisolas quando me ofereceram uma. Fui guardando até juntar isto tudo. Hoje são 39, todas de épocas diferentes, mas ambiciono colecionar mais”, contou à reportagem de Record.

Presença assídua nos jogos, Nuno ainda se lembra do primeiro a que assistiu. Foi, curiosamente, contra o Sporting. “Tinha seis anos e o meu pai levou-me a um jogo com o Sporting. Desde aí, comecei a acompanhar o clube para todo o lado. Fora, em casa, não sei ao certo quantos jogos já vi”, apontou.

Entre as muitas viagens que já realizou, Nuno Rodrigues esteve em Alvalade, na temporada 2019/20, quando o Famalicão venceu o Sporting pela primeira vez. Uma deslocação que recorda bem. “Fomos em festa a viagem toda. Esse jogo começou mal, mas os jogadores estiveram lindamente”, referiu. E apostas para o encontro de hoje? “1-0 chega. E desde que ganhemos, não importa quem marca”, finalizou.

Até em lua de mel viu um jogo

A ligação de Nuno ao Famalicão é de tal forma intensa que nem a lua de mel o impediu de ver um jogo do Famalicão. Era já madrugada na Tailândia quando Nuno, na varanda do hotel, ligou o telemóvel para acompanhar o Lusitânia Lourosa - Famalicão, de 2019/20.

“O último jogo que me lembro de falhar do Famalicão foi há duas épocas, foi um Lusitânia Lourosa - Famalicão. Estava em lua de mel na Tailândia e assisti ao jogo lá, no resort. Eram para aí duas da manhã e vi o jogo na varanda, pelo telemóvel”, confidenciou, entre risos.

Até por isso é com bons olhos que Nuno vê o regresso às bancadas. “Estar de volta é muito bom. Estamos ansiosos para que chegue o fim-de-semana para ver o Famalicão, por isso é bom voltar”, assumiu.

Subida como melhor memória

A época 2018/19 foi uma das mais históricas para o Famalicão. Foi nessa temporada que o clube carimbou o passaporte de regresso ao principal escalão, 25 anos depois, um marco para a cidade e, claro está, para Nuno. “O melhor momento foi a subida. Nesse dia, fizemos festa toda a noite. É muito bom estar de volta ao principal escalão”, referiu. Para trás, ficam tempos mais complicados, nos quais Nuno nunca virou as costas ao clube. “Uma vez fui a Ferreiras, para a Taça, só com um amigo. Fomos os dois de autocarro. É uma boa memória”, lembra.