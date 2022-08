Bilhetes para a visita ao Estoril já estão à venda

O Famalicão já colocou à venda os bilhetes para a sua partida inaugural na edição 2022/23 da Liga Bwin, que colocará os minhotos em duelo com o Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota, no sabádo, pelas 18 horas.À venda na loja oficial do clube, os ingressos para a partida custam 13 euros, sendo que os adeptos que pretenderem transporte poderão garanti-lo por um total de 25 euros, sendo que a inscrição terá de ser feita até às 19 horas de sexta-feira. O autocarro parte do estádio do Famalicão pelas 10 horas de sábado.