Brasil chama por Gustavo Assunção

Gustavo Assunção voltou a ser colocado na mira do Internacional de Porto Alegre. O médio, que já no verão foi associado ao emblema brasileiro, foi novamente notícia pela mesma razão. Atualmente ao serviço do Galatasaray, Gustavo tem tido dificuldades em encontrar espaço, fator que pode precipitar o fim do empréstimo.

O médio até ganhou nova vida com a chegada de Domènec Torrent, perspetivando-se que pudesse ser opção com regularidade, mas afinal pode sair já.