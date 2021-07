Bruno Alves: «Espero poder ajudar o Famalicão a atingir os seus objetivos»

Bruno Alves promete ser um dos reforços mais sonantes a chegar ao campeonato português neste mercado de transferências e, nas primeiras declarações enquanto jogador do Famalicão, o defesa-central não escondeu o entusiasmo com que encara este desafio.





"O meu pai passou-me os valores todos, não só no futebol. Chegar a um lugar, uma cidade e um clube onde ele esteve tem um significado muito especial. Vim no sentido de poder ajudar, de transmitir tudo o que aprendi durante estes anos. Quando as pessoas confiam em ti e te dão essa importância, devemos aceitar. Devemos jogar onde as pessoas nos querem. Tive muitos anos fora, chegou o momento de estar mais perto da família. Posso competir a um bom nível e espero poder ajudar o Famalicão a crescer e atingir todos os seus objetivos", começou por referir o jogador, de 39 anos.Recordando a amizade que formou com Paulo Assunção e dizendo que espera "ainda mais" do filho, Gustavo Assunção, Bruno Alves explicou ainda o que pode acrescentar ao plantel liderado por Ivo Vieira: "Penso que as minhas maiores qualidades são as humanas, a minha entrega, a minah dedicação, a minha maneira de estar em campo e o meu carisma. Vivemos no futebol moderno, onde os recursos técnicos são mais apreciados, mas penso que consegui juntar bem os valores antigos ao futebol moderno, caso contrário não tinha chegado aqui. Tive de me adaptar ao futebol moderno. Estou completamente dedicado à causa, quero passar o meu conhecimento e dar o meu melhor dentro de campo. É isso que posso prometer".Bruno Alves prepara-se para seguir as pisadas do pai, já que Washington Alves também representou o Famalicão. O progenitor, de resto, recorda com carinho a sua passagem pelo clube. "Estava parando e aceitei uma oferta do Domingos Lopes de Castro [presidente em 1984/85]. Tinha o Varzim e o Famalicão, mas fui para onde acreditavam em mim. O Bruno teve a capacidade de fazer tudo o que quis fazer no futebol e com durabilidade. O Bruno esteve na seleção, é um jogador ativo, que ajuda os colegas. Por isso, é uma honra poder passar um testemunho", referiu.Bruno Alves, que estava no Parma, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.